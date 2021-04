Benja não poupa palavras e pega pesado contra Luiz Adriano por Covid-19: “é revoltante isso”; Nação repercute o fato na web

O atacante Luiz Adriano, do Palmeiras, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito na tarde da última segunda-feira (05), na Avenida Francisco Matarazzo, próximo do shopping Bourbon, em São Paulo. Logo após, Luiz Adriano testou positivo para Covid-19 e sequer viajou com a delegação alviverde para a Argentina.

O fato foi repercutido também entre a torcida do Flamengo, que avaliou que a notícia não foi tão divulgada como deveria pela mídia esportiva. Quem soltou o verbo sobre o assunto em publicação em seu Instagram foi o jornalista e apresentador do programa Arena SBT Benjamin Back.

“Luiz Adriano, jogador de futebol que ganha uma fortuna por mês e que tem 32 anos de idade. Não é moleque. Sai na rua, com Covid, contaminado, atropela uma pessoa… E não acontece nada“, disse Benja, em vídeo que foi bastante divulgado e comentado nas redes sociais pela Nação.

Foto: Getty Images



“O cara está contaminado e recebeu orientação pra não sair de casa e atropela uma pessoa. Se ele atropela e sai para ajudar a pessoa, ele pode contaminar o cara que ele atropelou. Um absurdo, é revoltante isso“, esbravejou o apresentador, sendo elogiado pelo tom que usou para abordar a polêmica.

“Os clubes não podem colocar babá para marmanjos. Luiz Adriano, você foi testado positivo para a Covid-19. Você pega o carro para sair? E não adianta vir com desculpinha. Aí o cara que tá abrindo o comércio dele, que precisa trabalhar e tá com tudo parado, sem comida em casa, vai preso. Não dá”, concluiu Benja.