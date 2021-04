Benzema elege jogador mais perigoso do Barcelona e aponta perigo para El Clásico: “Faz tudo pelo Barça”

Embora não esteja tendo um bom desempenho na La Liga, onde ocupa a terceira colocação atrás de Barcelona (2° colocado) e Atlético de Madrid (líder), o Real Madrid vai bem na Champions League. Depois de passar com certa facilidade pela Atalanta (ITA) nas oitavas de finais, os merengues venceram o Liverpool (ING), na última terça-feira (06).









O duelo foi válido pelo jogo de ida das quartas de finais e os espanhóis levaram a melhor jogando em casa. Apesar dos Reds não estarem fazendo uma boa temporada, a promessa era de um grande jogo e de extrema dificuldades para os comandados de Zinedine Zidane. Porém, não foi bem assim que aconteceu. O Real venceu por 3 a 1, com dois de Vinícius Júnior.

Foto: Fran Santiago/Getty Images



Agora, o desafio é pela La Liga e nada mais e nada menos que um El Clásico diante do Barcelona. Projetando esse jogão, Karim Benzema pediu atenção especial para Messi que, segundo ele, faz tudo pelo Barça e é perigoso. O francês ainda destacou o goleiro ter Stegen como um dos pontos fortes do adversário e enxerga a partida como uma final.

“Eles sempre têm posse de bola, têm um bom goleiro e Messi, o jogador que faz tudo pelo Barcelona. Temos que cuidar de nós mesmos porque ele é muito perigoso. Como sempre, vai ser um jogo difícil frente a uma equipe que gosta de ter a bola. Vai ser disputado a meio e como na primeira mão vamos entrar em campo para vencer porque é uma final para nós”, comentou.

O camisa 9 do Real Madrid e o mais experiente do setor ofensivo madridista considera o clássico como o melhor jogo do mundo. “O clássico para mim é o melhor jogo do mundo e não só para mim, para todos, porque são duas equipas que têm muita história e é sempre um jogo muito importante”, finalizou. O grande jogo está marcado para o próximo sábado (10).