Benzema quebra marca pessoal na carreira e entra em lista histórica com Di Stefano, Puskas e Cristiano Ronaldo

Benzema foi um dos grandes destaques da vitória do Real Madrid por 2 a 1 em cima do Barcelona por LaLiga neste sábado (10). E o atacante francês ainda entrou para a história de El Clásico.

Isso porque, com o gol de letra marcado na primeira etapa, o camisa 9 entrou para uma seleta lista de oito atletas do Real que marcaram 10 ou mais gols contra o grande rival catalão.

Ao chegar aos 10 gols, o francês igualou a marca de Hugo Sánchez e começa a buscar outros grandes nomes como Santillana, Paco Gento, Ferenc Puskas e Raúl González. O francês também é o quinto estrangeiro a ficar com a marca.

Com 18 gols, a dupla Cristiano Ronaldo, ex-companheiro do francês, e Alfredo Di Stefano, que dá nome ao estádio que o time venceu neste sábado, dois dos maiores ídolos da história do clube merengue.

A marca ainda foi atingida junto de algumas quebras de sequências pessoais. A primeira foi no próprio clássico, em que o francês tinha uma seca de nove jogos sem marcar. Desde que chegou ao Real Madrid, esta era o maior número de jogos sem gols contra uma mesma equipe.

Benzema chegou a sete jogos seguidos marcando gols com a camisa do Real Madrid. Esta é a maior sequência de jogos marcando de forma consecutiva de sua carreira. Ao todo, foram nove jogos nestas partidas.