Bergson é sensação na Malásia e Fortaleza vê R$ 2,5 milhões ‘de graça’ caindo aos cofres; atacante tem média de 1 gol/jogo na Ásia

O setor ofensivo é prioridade do Fortaleza no mercado da bola e o presidente Marcelo Paz confirmou que formalizara proposta ao Internacional pelo centroavante Abel Hernández. Aos 30 anos, o uruguaio tem contrato expirando em Porto Alegre em junho e o Tricolor tenta fisgá-lo para a sequência do ano. Seria a principal contratação do clube e o gringo se juntaria ao artilheiro Wellington Paulista e ao jovem Gustavo Coutinho.









Entretanto o Fortaleza observa atentamente o bom início de um atacante lá no outro lado do mundo que pertence ao clube. Sem muitas oportunidades com Enderson Moreira na reta final da Série A, Bergson foi emprestado ao Johor, da Malásia, por um período de quatro meses.

Ao acertar o empréstimo, o Fortaleza recebeu US$ 100 mil dólares (R$ 570 mil, na cotação da época), com clausula de compra de 400 mil dólares (R$ 2,5 milhão na cotação atual). Com isso, o Leão do Pici já vê a possibilidade de ver uma importante quantia entrar nos cofres em meio à pandemia de Covid. No que depender do time asiático, pode deixar o camisa 9 por lá mesmo.

Em quatro jogos com a camisa do clube, Bergson, de 30 anos, já marcou quatro gols. Bergson se tornou o primeiro jogador da história do Johor a conseguir essa marca na Super Liga da Malásia.

BERGSON THE FIRST JDT PLAYER TO SCORE FOUR GOALS IN FIRST FOUR GAMES Bergson Da Silva became the first JDT player to score four goals in his first four Malaysia Super League appearances since 2013.

Líder da Super Liga com 14 pontos, o Johor volta a jogar na próxima terça-feira (06) contra o Sabah. Na partida, Bergson terá a oportunidade de melhorar seus números e ficar cada vez mais perto de garantir uma negociação em definitivo com o clube malaio.

Já o Fortaleza vai bem nas competições em que está no páreo. No fim de semana, o time de Enderson derrotou o Bahia por 2 a 1 e garantiu de forma antecipada a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Nesta terça, o Tricolor volta a campo, na Arena Castelão, para encarar o Ypiranga-RS pela segunda fase da Copa do Brasil.