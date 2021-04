Bergson faz golaço de ’embaixada’ na Malásia e atiça torcida do Fortaleza nas redes; atacante tem 9 gols em 7 jogos pelo Johor FC

Alô, torcedor do Fortaleza. Bergson está simplesmente avassalador do outro lado do mundo. Emprestado ao Johor FC, da Malásia, o atacante não para de balançar as redes e, há pouco, o brasileiro empolgou ainda mais os asiáticos com direito a um gol de placa pela liga local. De embaixadinha!

Confira!

O Johor FC está em primeiro lugar e Bergson é o artilheiro da competição com nove gols em sete partidas – média superior a um por partida.

O atacante de 30 anos está emprestado ao time malaio pelo Fortaleza por 100 mil dólares (cerca de R$ 570 mil na cotação atual) e tem cláusula de compra de mais 400 mil dólares (R$ 2,5 milhões).

Bergson já havia se tornado o primeiro jogador do Johor FC a marcar quatro gols nos primeiros quatro jogos. Já é um caso de ídolo na Malásia, pois impressiona sua efetividade.