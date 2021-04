Beta aberto de RE: Verse é suspenso poucas horas após lançamento

Em comunicado postado no Twitter, a Capcom confirmou que os servidores de RE: Verse foram desativados nesta manhã (8), devido a problemas de estabilidade com a conexão em sessões de jogos.

Na madrugada desta quinta-feira, RE: Verse teve seu período de testes beta aberto iniciado, segundo cronograma compartilhado anteriormente pela publisher. Porém, com poucas horas após seu lançamento nos consoles e PC, a Capcom detectou falhas de conexão consistentes em seus servidores, e acabou optando por desativar os recursos online do jogo e removê-lo indefinidamente das plataformas. Confira abaixo a nota.

?Regarding the RE:Verse OBT? As we are still seeing issues with RE:Verse OBT matchmaking service, we have decided that until further notice to temporarily suspend the OBT to resolve the problem. We will continue to investigate, and we apologize for any inconvenience caused.

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 8, 2021