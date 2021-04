BH: Prefeitura vai comprar 45 mil chips para facilitar comunicação entre alunos e professores

A prefeitura de Belo Horizonte irá realizar a compra de 45 mil chips para alunos e professores. O objetivo da prefeitura é de facilitar a comunicação entre os docentes e seus alunos por meio da internet, já que durante a pandemia da covid-19, as aulas têm acontecido remotamente. De acordo com o Executivo municipal, o investimento de R$ 4,5 milhões servirá para garantir conexão durante o período de um ano.

Segundo a prefeitura, o envio dos chips para os alunos e professores da rede municipal será feito ainda em meio deste ano. Do total, 40 mil chips estão destinados a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, e outros 5 mil serão para os professores dos alunos desta faixa etária.

Por meio de nota, a prefeitura afirmou que a negociação com as operadores teve início em outubro do ano passado. “O valor conquistado na negociação é de R$8,40, o que, em escala, trará economia de mais de R$ 10 milhões no comparativo com os preços praticados no mercado”, informou.

Além disso, a prefeitura planeja a compra de mais 20 mil tablets até o fim do semestre. No entanto, tem encontrado dificuldade devido à escassez no mercado. Cerca de 2 mil estudantes já receberam tablets desde o início da pandemia e os professores devem receber 1.196 notebooks em breve.

Aulas presenciais

A prefeitura deve convocar em breve para o retorno das aulas presenciais os alunos na faixa etária de 6 a 8 anos. Os docentes da educação infantil já foram convocados para iniciar o planejamento para receber os alunos de até 5 anos para atividades presenciais.

No entanto, os professores decretaram uma greve sanitária na última quinta-feira, dia 22 de abril. De acordo com o sindicato, a orientação para o retorno só a acontecerá mediante o controle da pandemia da covid-19 e da vacinação da categoria.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja Unesp anuncia data das provas da 2ª fase do Vestibular 2021.