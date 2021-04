Bia Zaneratto é apresentada no Palmeiras: “Estou muito feliz e motivada para esse novo recomeço aqui”

Depois de cair para a Ferroviária nas quartas de final do último Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras chega à edição de 2021 disposto a ir além da campanha do ano passado. Neste sábado (17), o clube apresentou um reforço: a meia-atacante Bia Zaneratto, de 27 anos.









Ela vê a volta ao futebol brasileiro como a melhor decisão para o momento, depois de atuar sete anos na Coréia do Sul: “Acho que é o melhor lugar para se estar, perto de casa, no Brasil, meu país. Estou muito feliz e motivada para esse novo recomeço aqui no Palmeiras e espero que a gente possa começar amanhã dando um passo muito importante”.

No ano passado, Bia teve uma pequena passagem pelo Palmeiras, entre fevereiro e julho. Ela enxerga um crescimento do clube no futebol feminino: “Assim como no ano passado, em que eu tive uma pequena passagem pelo Palmeiras, eu já vi essa evolução acontecendo. E hoje a gente vê também o Palmeiras se fortalecendo cada vez mais”.

A volta ao Brasil, segundo a meia-atacante, pode deixá-la próxima dos Jogos Olímpicos de Tóquio: “Estando aqui no Brasil facilita um pouco, acho que essa proximidade com a seleção também. E, quanto mais oportunidades de ser vista pela Pia (Sundhage), melhor”.

Neste domingo (18), o Palmeiras terá o seu algoz de 2020 pela frente na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque.