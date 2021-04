Biden quer investir US$ 174 bi em programas para carros elétricos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está desenvolvendo um grande projeto de infraestrutura para a mobilidade de carros elétricos no país norte-americano. O plano deve atualizar e modernizar todo o sistema de transporte nacional.

Segundo divulgado pela Casa Branca, o plano terá o maior investimento desde que “foram construídas as rodovias interestaduais e vencida a Corrida Espacial”. Para isso, serão fornecidos US $ 174 bilhões para iniciar uma série de mudanças e, assim, ganhar mais mercado no cenário global de elétricos.

A estratégia envolve estabelecer programas de subsídios e incentivos para os governos estaduais e setor privado para construir uma rede nacional de 500 mil carregadores de elétricos até 2030. O governo também tem a meta substituir cerca de 50 mil veículos a gasolina no país e “eletrificar” pelo menos 20% da frota de ônibus escolares, por meio do programa Ônibus Limpos para Crianças, com apoio do Departamento de Energia. Além disso, serão ofertados descontos no ponto de venda e incentivos fiscais para comprar carros elétricos de fabricação americana.

Biden já havia declarado durante sua campanha que tinha planos ambiciosos para o futuro dos veículos elétricos no país. Na descrição do novo plano, o governo observa que os Estados Unidos estão ficando para trás de seus maiores concorrentes em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, a participação de mercado do país na venda de elétricos representa apenas um terço da participação chinesa no setor.