BIG abre mais de 1 mil novas vagas de emprego para diversas áreas

Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a rede BIG, detentora de diversas marcas, está recrutando profissionais para o preenchimento de mais de 1,3 posições em diferentes cidades e regiões do Brasil.

O grupo, que tem mais de 400 lojas espalhadas pelo país, está em busca de profissionais para os cargos de repositor, operador de loja, fiscal de prevenção de perdas, analista de controle comercial, assistente comercial de transportadora, assistente administrativo/financeiro, auxiliar de perecíveis, auxiliar de operações, balconista, auxiliar de estoque, analista financeiro, aprendiz, auxiliar de limpeza, supervisor, açougueiro, técnico de manutenção, operador de loja, operador de caixa, repositor, encarregado de açougue, vendedor, fiscal de loja, promotor de vendas, entre outras funções.

Há chances para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, dentre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como as atribuições. Todavia, é importante notar que há chances para profissionais com os mais variados níveis de escolaridade, de ensino médio à superior.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem acessar a página da empresa no portal Infojobs, disponível no link. Os candidatos já inscritos na plataforma não precisam criar um novo cadastro, mas é importante garantir que os dados pessoais, profissionais e de contato esteja atualizados, uma vez que os contatos serão realizados com base nas informações disponibilizadas no site.

Na plataforma, é possível, ainda, conferir a lista completa de vagas, bem como detalhes sobre requisitos e responsabilidades. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, entre outros.