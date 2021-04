Bilionários: Ranking tem 11 ‘estreantes’ do Brasil

Veja a lista dos cinco mais ricos do Brasil:

Marcel Herrmann Telles, da Ambev, na 191ª posição, com US$ 11,5 bilhões; Jorge Moll Filho, da rede de hospitais D’Or, na 194ª posição, com US$ 11,3 bilhões; Irmãos Safra, herdeiros do Banco Safra, na 358ª posição, com US$ 7,1 bilhões; Dulce Pugliese de Godoy Bueno, fundadora da Amil, na 451ª posição, com US$ 6 bilhões; Alceu Elias Feldmann, fundador da Fertipar, na 520ª posição, com US$ 5,4 bilhões;

Ranking de bilionários estreantes do Brasil

Entre os bilionários estreantes estão os irmãos Safra, já Joseph Safra, dono do Banco Safra morreu em dezembro. Com uma fortuna combinada de nada mais do que US$ 7,1 bilhões, ele estão na 358ª posição mundial e na 1° entre os estreantes da lista.

Já em segundo lugar na lista dos estreantes figurou David Velez, do Nubank. Velez mora no Brasil, mas é nascido na Colômbia. Sua fortuna é estimada em US$ 5,2 bilhões. Já o é Guilherme Benchimol, da XP, com fortuna estimada em US$ 2,6 bilhões.

Veja a lista dos bilionários, residentes do Brasil e estreantes abaixo: