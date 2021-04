Biologia: 5 fatos sobre as florestas

As florestas cobrem quase um terço de toda a Terra, fornecendo infraestrutura orgânica vital para algumas das coleções de vida mais densas e diversificadas do planeta.

Elas sustentam inúmeras espécies, incluindo a nossa, mas muitas vezes parecemos alheios a isso.

Os humanos agora limpam milhões de acres de florestas naturais todos os anos, especialmente nos trópicos, permitindo que o desmatamento ameace alguns dos ecossistemas mais valiosos da Terra.

1. Bombas de oxigênio

As florestas bombeiam o oxigênio de que precisamos para viver e absorver o dióxido de carbono que exalamos (ou emitimos).

Estima-se que uma única árvore frondosa madura produza o suprimento diário de oxigênio para algo entre duas e dez pessoas.

O fitoplâncton no oceano é mais prolífico, fornecendo metade do oxigênio da Terra, mas as florestas ainda são uma fonte importante de ar de qualidade.

2. Reduz as ilhas de calor

Ao cultivar uma copa para absorver a luz do sol, as árvores também criam oásis vitais de sombra no solo.

As árvores urbanas ajudam os edifícios a se manterem frios, reduzindo a necessidade de ventiladores elétricos ou ar-condicionado, enquanto grandes florestas podem enfrentar tarefas assustadoras, como reduzir o efeito de “ilha de calor” de uma cidade ou regular as temperaturas regionais.

Leia mais sobre isso – Geografia: O que é uma ilha de calor

3. Mantêm a Terra fria

As árvores também têm outra maneira de combater o calor: absorver o CO2 que alimenta o aquecimento global.

As plantas sempre precisam de algum CO2 para a fotossíntese. Entretanto, o ar da Terra agora está tão denso com emissões extras que as florestas lutam contra o aquecimento global apenas respirando. O CO2 é armazenado na madeira, em folhas, assim como no solo, muitas vezes por séculos.

4. As florestas fazem chover

Grandes florestas podem influenciar os padrões climáticos regionais e, além disso, até criar seus próprios microclimas.

A floresta amazônica, por exemplo, gera condições atmosféricas que não apenas promovem chuvas regulares lá e em terras próximas, entretanto, potencialmente tão distantes quanto as Grandes Planícies da América do Norte.

5. Previnem as inundações

As raízes das árvores tornam-se aliadas importantes em chuvas fortes, especialmente em áreas baixas como planícies fluviais.

A saber, elas ajudam o solo a absorver mais uma enchente repentina, reduzindo a perda de solo, assim como os danos à propriedade ao diminuir o fluxo.