Biologia: Entenda o que é a Eutrofização

O processo de eutrofização ocorre de maneira natural por causa da acumulação excessiva de material orgânico oriundo de esgotos e por conta do desenvolvimentos das algas.

Em síntese, trata-se do acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, principalmente onde a água é pouco movimentada, como por exemplo:

Além disso, resulta em um mau odor e a água fica com aspecto turvo. Podemos dizer que a eutrofização possui origem natural ou antrópica; veja:

Eutrofização natural : Oriunda dos próprios elementos presentes na natureza, desenvolvendo-se de modo espontâneo e lento.

Antrópica ou artificial : Ocorre de forma rápida por conta da interferência humana no meio ambiente, tendo como principal causa a poluição das águas, ausência de saneamento, acúmulo de lixo doméstico e industrial, despejo de substâncias nocivas que contaminam os lençóis freáticos.

Ficar por dentro da eutrofização poderá ajudá-lo nas avaliações futuras e no Enem "Exame Nacional do Ensino Médio".

Como ocorre a eutrofização?

A matéria orgânica é decomposta de forma natural, o seu excesso, no entanto, acaba alterando o processo, fazendo com que as algas se desenvolvam, aumentando o número dos seres decompositores, como por exemplo às bactérias aeróbicas.

Esse processo acontece por conta de dejetos humanos, de animais e uso de fertilizantes no solo que chegam às águas potencializando o número de nutrientes disponíveis, promovendo a proliferação das algas.

Além disso, a água acaba ficando turva, com aspecto bem diferente quando as algas morrem.

Consequências

As camadas que desenvolvem-se sobre a água impedem a fotossíntese e a sua oxigenação. Do mesmo modo que os decompositores e algas acabam se proliferando, aumentando o consumo de oxigênio.

Dessa maneira, a quantidade de oxigênio gasto pelas algas e seus decompositores acaba não sendo suficiente para os peixes e por isso eles acabam morrendo.

Todavia, tem-se o aumento de seres que não precisam de oxigênio, como no caso das bactérias anaeróbicas, que contaminam e provocam diversas doenças.

Além disso, por conta da escassez de oxigênio na água, o ecossistema aquático acaba habitado somente por bactérias anaeróbicas, pois essas não precisam de oxigênio.

Dessa maneira, a água acaba contaminada e imprópria para uso, tendo em vista que ela pode ocasionar diversas doenças.

Por fim, uma das soluções para eutrofização passa pelo combate sério à poluição com investimentos em coleta e tratamento de resíduos. Pois, o tratamento da água é primordial para o funcionamento sadio dos ambientes aquáticos.

