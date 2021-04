Biologia: Maiores recifes de coral do mundo

Um recife de coral é uma estrutura oceânica submersa composta por muitos pólipos diferentes. Os pólipos são pequenos invertebrados marinhos incapazes de se mover.

Essas criaturas sésseis ou imóveis aglomeram-se com outros corais para formar colônias e se unem para formar um recife, secretando carbonato de cálcio. Esta substância dura também é encontrada em muitas rochas e minerais.

A seguir está uma lista dos nove maiores recifes de coral do mundo em ordem de tamanho.

Como muitos recifes de barreira são ovais longos, a maioria dos recifes de coral são medidos pelo comprimento.

Os três últimos ou menores recifes desta lista são medidos por área devido às suas formas incomuns.

Grande Barreira de Coral

Comprimento: 2.500 km

Localização: Mar de Coral perto da costa da Austrália

O Parque Marinho da Grande Barreira de Coral é um parque nacional protegido na Austrália. O recife em si é grande o suficiente para ser visto do espaço sideral. Este recife possui 400 espécies de corais, 1.500 espécies de peixes e 4.000 espécies de moluscos. A Grande Barreira de Corais é valiosa para o mundo inteiro porque abriga várias espécies quase extintas de animais aquáticos.

Recife de corais do Mar Vermelho

Comprimento: 1.900 km

Localização: Mar Vermelho perto de Israel, Egito e Djibouti

Os corais do Mar Vermelho, especialmente na parte mais ao norte, encontrada no Golfo de Eilat ou Aqaba, são mais resistentes do que a maioria. Eles são freqüentemente estudados por sua capacidade de resistir a altas temperaturas da água.

Barreira de Coral da Nova Caledônia

Comprimento: 1.500 km

Localização: Oceano Pacífico perto da Nova Caledônia

A diversidade e a beleza da Barreira de Corais da Nova Caledônia lhe valeram um lugar na lista de Patrimônios Mundiais da UNESCO. Este recife é ainda mais diversificado em contagem de espécies, incluindo espécies ameaçadas, do que a Grande Barreira de Corais.

A Barreira de Corais Mesoamericana

Comprimento: 943 km

Localização: Oceano Atlântico perto do México, Belize, Guatemala e Honduras

O maior recife do hemisfério ocidental, a Barreira de Corais Mesoamericana também é chamada de Grande Recife Maia e faz parte de um sítio da UNESCO que também contém a Barreira de Corais de Belize. Este recife é o lar de 500 espécies de peixes, incluindo tubarões-baleia e 350 espécies de moluscos.

Recife da Flórida

Comprimento: 579 km

Localização: Oceano Atlântico e Golfo do México perto da Flórida

O recife da Flórida é o único recife de coral dos Estados Unidos. Este recife é estimado em US $ 8,5 bilhões para a economia do estado, mas está se desintegrando rapidamente, mais rápido do que os cientistas estimaram, devido à acidificação dos oceanos. Ele se estende pelo Golfo do México, fora dos limites de sua casa no Santuário Marinho Nacional de Florida Keys.

Barreira de Coral da Ilha de Andros

Comprimento: 200 km

Localização: Bahamas entre as ilhas de Andros e Nassau

A Barreira de Corais de Andros, lar de 164 espécies marinhas, é famosa por suas esponjas de águas profundas e grandes populações de pargos vermelhos. Situa-se ao longo de uma trincheira profunda chamada Língua do Oceano.

Banco Saya de Malha

Área: 40.000 km²

Localização: Oceano Índico a nordeste de Madagascar

O Banco Saya de Malha faz parte do Planalto Mascarene e apresenta os maiores leitos contínuos de ervas marinhas do mundo. Esta erva marinha se estende por 80-90% da área e o coral cobre outros 10-20%. Este recife tem uma forma mais redonda do que a maioria dos recifes elípticos, e é por isso que é mais frequentemente medido pela área do que pelo comprimento.

Banco Grande Chagos

Área: 12.000 km²

Localização: Maldivas

Em 2010, o Arquipélago de Chagos foi oficialmente denominado área marinha protegida, proibindo-se a sua pesca comercial. Este recife em forma de anel no Oceano Índico não foi estudado extensivamente até anos mais recentes. Em 2010, foi descoberta uma floresta de mangue. O Great Chagos Bank é o maior atol ou círculo em forma de fita de recife de coral do mundo.

Reed Bank

Área: 8.866 km²

Local: Mar da China Meridional (reivindicado pelas Filipinas, mas disputado pela China)

Em meados da década de 2010, a China começou a construir ilhas sobre recifes no Mar da China Meridional na região de Reed Bank para aumentar seu domínio sobre as Ilhas Spratley. Depósitos de petróleo e gás natural, bem como postos militares chineses, podem ser encontrados nele.