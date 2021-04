Biologia: Tópicos importantes sobre a Glicólise

A glicólise corresponde a uma das etapas da respiração celular, quando acontece a quebra da glicose em pequenas partes e ocorre a liberação de energia.

Essa etapa metabólica surge no citoplasma da célula enquanto as demais ocorrem dentro da mitocôndria.

A glicólise possui enorme importância, por isso poderá surgir em questões do Enem e vestibulares. Acompanhe o artigo e fique ligado no assunto!

Glicólise: O que é?

A glicólise pode ser compreendida como um processo bioquímico que divide a molécula de glicose em duas partes menores de ácido pirúvico, por meio da alimentação, ocasionando a liberação de energia.

Trata-se basicamente da primeira etapa do processo de respiração celular que ocorre no hialoplasma celular.

Em síntese, a glicólise é um processo complexo e ocorre através de dez reações químicas, onde participam várias substâncias e enzimas livres no citoplasma.

Além disso, dependendo do organismo e do tipo de célula, a respiração celular acontece com a presença do oxigênio “aeróbio” como na sua ausência “anaeróbicos”. Desse modo, a glicólise pode produzir substâncias diferentes.

Vale destacar que no processo de respiração aeróbica produz o piruvato que participa no ciclo de Krebs. Já no caso da respiração anaeróbica, a glicose produz o lactato ou etanol que fazem parte do processo de produção da fermentação láctica ou alcoólica.

Bioquímica da glicose

Como falamos acima, a glicose acaba quebrada em dez reações químicas geradoras de duas moléculas de ATP.

Mesmo com a baixa produção de energia nessa etapa, as substâncias geradas são de extrema importância para as próximas etapas.

Primeiramente ativa-se molécula de glicose, por isso necessita-se de duas moléculas de ATP, além da glicose receber fosfatos dando origem a glicose 6-fosfato.

Posteriormente, esse composto passa a ter transformações em sua estrutura, dando origem a frutose 6-fosfato e frutose 1,6 bifosfato.

Em síntese, após essas transformações as moléculas acabam quebradas mais facilmente em partes menores. Em seguida, ocorre uma nova fosforilação e desidrogenação das novas substâncias, com a ajuda da molécula NAD.

Além disso, os hidrogênios fornecem elétrons para a cadeia respiratória, sendo transportados pela molécula de NAD, já na forma NADH.

Ou seja, esse novo arranjo ocorre nas moléculas até o momento da formação do piruvato que segue para as próximas etapas da respiração celular.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre glicólise?

Não deixe de ler também – Biosfera: Tópicos importantes para estudar.