Bissoli fecha contrato e Cruzeiro busca mais 3 reforços para a Série B; meia Ronaldo e reserva para Cáceres na LD são prioridades

O diretor de futebol André Mazzuco chega a exatos 30 dias do início da Série B e, por isso, acelera as negociações para reforçar ainda mais o elenco do Cruzeiro. Mesmo classificado para a semifinal do Mineiro, Felipe Conceição ainda tem carências nítidas em seu elenco. Na avaliação do técnico, faltam um zagueiro (suprir a saída de Manoel), um LD (reserva de Cáceres), um meia de armação e um atacante.









Segundo o colega Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no GloboEsporte.com, há alvos no radar de Mazzuco que podem se concretizar nos próximos dias. Caso do centroavante Guilherme Bissoli, do Athletico-PR.

O executivo da Raposa esteve em Curitiba há 10 dias para adiantar uma negociação por empréstimo. O atacante nem está no banco do Furacão na partida desta noite pela Copa Sul-Americana. De acordo com o colega Jorge Nicola, do portal Yahoo, o Cruzeiro já acertou contrato com o staff de Bissoli, que tem contrato em definitivo no Athletico-PR até 2023.

Bissoli deve ser emprestado ao Cruzeiro até o fim da Série B (Foto: Miguel Locatelli/Athletico)



Para o meio de campo, Conceição vem escalando Rômulo, que é volante, mais avançado, como já fez essa função na Itália. Yeison Guzmán, do Envigado-COL, ainda rende polêmica na Toca da Raposa e a quebra de contrato forçada pelo colombiano levará o clube à Fifa.

Outro nome visado pela direção celeste é Ronaldo, em fim de contrato no Flamengo e que exerceu essa função na base rubro-negra junto de Lucas Paquetá. O meio-campista tem contrato expirando na Gávea em junho e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Cáceres não tem um reserva à altura para a LD da Raposa em 2021 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)



No setor defensivo, Geovane, zagueiro de origem, vem sendo utilizado por Conceição como opção para a lateral direita no caso de ausência de Cáceres. Na zaga, perdeu Manoel, que rumou para o Fluminense. Paulo e Weverton vêm agradando bastante ao treinador, porém não está descartada a chance de chegada de um novo defensor mais experiente.