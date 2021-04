Bitcoin: Brasileiros negociam R$ 7,48 bilhões em março

O Cointrader Monitor, que é um importante portal relacionado a Bitcoin e criptomoedas no Brasil, apresentou o relatório do mês de março que mostrou dados a respeito do total de negociações do criptoativo no país através das exchanges brasileiras. Destaca-se no relatório o total de R$ 7,48 bilhões em Bitcoins que foram negociados durante o mês.

Em relação a fevereiro, o volume negociado em Bitcoins em março foi 33,1% menor, já que no mês anterior os dados registraram 36.168,66 Bitcoins movimentados. Apesar disso, a redução em Reais foi de 18,8%.

Comparado a março de 2019 o volume de Bitcoins negociados foi 1,4% menor. Já em relação a 2020 esse volume de negociação foi 43% inferior ao de 2021, considerando nesses casos apenas o mês de março de cada ano.

Entretanto, quando se observa o volume negociado em Reais, ocorreu um aumento de impressionantes 449% em março de 2021 em relação ao mesmo mês em 2020, pois o volume negociado neste mês foi de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

A explicação para isso, segundo aponta o relatório, “ocorre devido ao valor do par BTCBRL”. Ainda complementa-se isso lembrando que “Em 2019, o valor médio do Bitcoin em Real foi de R$ 29.532,11. No ano seguinte, 2020, foi de R$ 58.041,26. E agora, em 2021, até o dia 31 de março, foi de R$ 334.025,66”.

Binance se torna a exchange com maior volume de negociação do Brasil

O relatório foi divulgado na última quinta-feira (1) e apontou que a Binance ultrapassou o Mercado Bitcoin como a exchange com maior volume de negociação mensal do Brasil em março, por meio dos dados coletados de API disponibilizadas por essas corretoras de criptomoedas.

A Binance movimentou 5.541,97 Bitcoins do total dos 24.183,27 movimentados ao todo no mês, o que corresponde a cerca de 22,92% de todo o mercado. O dia com maior movimentação aconteceu em 9 de março, quando se registrou um montante de 1.505,93 Bitcoins. O menos movimentado foi 6 de março, com apenas 310,56 Bitcoins.

As exchanges nada mais são do que as corretoras de Bitcoin e criptomoedas, onde é possível fazer a negociação de compra e venda desse tipo de ativo. No Brasil, existem diversas exchanges, mas a que se destacou em volume de negociação no mês de março foi a Binance.

A elaboração do relatório sobre Bitcoin no Brasil

A Cointrader Monitor, em seu blog, destaca que o objetivo do relatório é “apresentar as informações coletadas de forma organizada, deixando disponível a informação para a análise dos especialistas.”

Além disso, as 31 exchanges que participaram da coleta de dados foram: Alterbank, Binance, Biscoint, BitCambio, BitcoinToYou, BitcoinTrade, Bitnuvem, bitPreço, Bitrecife, Bitso, Blocktane, BrasilBitcoin, Braziliex, BULLGAIN, Citcoin, Coinext, CointradeCX, ComprarBitcoin, CryptoMKT, flowBTC, Foxbit, Makes Exchange, MercadoBitcoin, NovaDAX, Nox Bitcoin, PagCripto, PagCripto OTC, Stonoex, UpCâmbio, Walltime e YouBTrade.

O relatório ainda fala um pouco sobre a trajetória do preço do Bitcoin no Brasil durante o ano de 2021. No dia 01 de março de 2021, o valor do Bitcoin era de quase R$ 282 mil e no final do período, no dia 31 de março 2021, era de pouco mais de R$ 334 mil, uma valorização de 18,49% no período de 1 mês.

O investimento em Bitcoin no Brasil está ganhando cada vez mais adeptos, embora ainda seja a minoria do país que invista em renda variável, seja na bolsa de valores, fundos ou até mesmo nas criptomoedas em si.