Bittencourt não fecha transferência de atacante e Flu perde chance de embolsar cerca de R$ 2 milhões com futura venda

O Flu estava em negociações para a transferência do atacante Fernando Pacheco ao Bahia, mas nesta quinta-feira (29) foi colocado um ponto final nas tratativas sem sucesso para a concretização do negócio. Os Tricolores não entraram em um consenso para um acordo visando empréstimo do jogador ao time baiano com opção de compra fixada. A informação é do jornalista Jorge Nicola.









Pacheco está em recuperação de uma lesão na coxa, que o tirou dos últimos jogos do Flu, o processo de tratamento retardou um posicionamento final sobre as conversas. Para o Tricolor das Laranjeiras, a transferência seria algo benéfico ao clube, pois como não conseguiu se firmar desde sua chegada em 2020, sua saída poderia ocasionar uma venda lucrativa no futuro.

Nas conversas, o Nense apresentou a proposta de pagar os salários de Pacheco até que se recuperasse da lesão. Tal acordo duraria até que o peruano fosse relacionado pela primeira vez para um jogo do tricolor baiano. Com isso, à partir do momento que o atacante fosse escalado, o Bahia assumiria os pagamentos.

Fernando Pacheco não vai mais para o Bahia. Atacante passa por tratamento de lesão e é um dos um dos 50 jogadores inscritos pelo Fluminense na Libertadores. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Fernando Pacheco chegou ao Fluminense após o clube desembolsar US$ 700 mil por 50% do jogador ao Sporting Cristal, do Peru. No escopo das negociações com o Bahia, a opção de compra foi fixada em US$ 350 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões) por 25% dos direitos econômicos do atacante. O Flu via a negociação como uma boa oportunidade de poder receber uma quantia considerada satisfatória além de economizar com os salários até o final do empréstimo, ao menos.