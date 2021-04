Bivar age rápido e entra em contato com amigo próximo para comandar o Sport após demissão de Jair Ventura

Com um desempenho que poucas vezes agradou os torcedores do Sport dentro das quatro linhas, o técnico Jair Ventura acabou sendo demitido após a goleada sofrida dentro da Ilha do Retiro por 4 a 0 contra o Ceará, jogo que acabou selando a eliminação precoce do Leão da Copa do Nordeste 2021.

Em uma despedida postada nas redes sociais, o técnico exaltou a permanência do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, tratando o fato como o principal feito em sua passagem pelo clube. “Quero agradecer pelo empenho dos atletas, a vontade de colaboração de todos os funcionários do clube e também aos dirigentes, aqui fiz muitos amigos“, completou o ex-comandante do Leão.

Agora, segundo a informação do perfil Bastidores do Sport, no Twitter, o clube já tem um nome encaminhado para comandar a equipe: é o de Dorival Júnior, amigo do presidente Milton Bivar. Os primeiros contatos já teriam acontecido e as negociações estariam em fase avançada.

Dorival: boas chances de fechar com o Sport (Foto: Gabriel Machado/AGIF)



Aos 58 anos de idade, o mais recente trabalho de Dorival foi comandando o Athletico Paranaense na temporada passada. Foram 16 jogos com nove vitórias e o título do Campeonato Paranaense. Vale lembrar que o treinador já passou pela Ilha do Retiro no ano de 2006 e essa seria sua segunda passagem no clube.

Dorival Júnior foi campeão pernambucano pelo Leão em 2006 batendo na final o Santa Cruz. Outros clubes pelo qual o treinador já passou no futebol brasileiro são Flamengo, São Paulo, Santos, Palmeiras e Internacional.