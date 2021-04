Bivar elenca prioridades no Sport e liga alerta para contrato de defensor: “Precisamos conversar”; vínculo acaba em dezembro

O presidente Milton Bivar, do Sport, reeleito na última sexta-feira (9) na votação mais acirrada da história do clube, já traça as prioridades visando o biênio 2021/2022. A principal tarefa é encontrar um novo treinador para substituir Jair Ventura, demitido após a eliminação na Copa do Nordeste. No entanto, a diretoria também tem outras situações para resolver.









Para assumir o comando da equipe, o nome preferido na mira do mandatário era Dorival Júnior, mas a alta pedida acabou dificultando as tratativas. Em busca de alternativas, o Leão tem outros nomes no radar, como Tiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo. Enquanto as especulações seguem nos bastidores, o contrato de um defensor entrou em pauta.

O presidente já está de olho na situação do zagueiro Adryelson, revelado na base do clube. O jogador, de 23 anos, tem vínculo com o Sport até o dia 31 de dezembro, ou seja, estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir da metade de 2021. Com passagem pela base da Seleção Brasileira, ele já recebeu sondagens de clubes brasileiros e do exterior.

Adryelson: vínculo próximo do fim (Foto: Fernando Alves/AGIF)



“É importante. Precisamos conversar. O contrato de Adryelson acaba, agora, no final deste ano. É fundamental que a gente sente e acerte os detalhes necessários”, destacou Bivar, conforme relatou o “Blog do Torcedor”. O zagueiro foi um dos grandes destaques do Leão nas últimas temporadas.

massa, vai renovar com adryelson quando? — exausta �� (@bexaustaaa)

April 12, 2021





Enquanto inicia as tratativas com Adryelson, o Sport conta com uma novidade para a defesa: ex-Santos, Sabino foi anunciado como reforço após rescindir contrato com a equipe paulista. Após a eliminação precoce na Copa do Nordeste, o Leão mira o Campeonato Pernambucano para tentar minimizar o fracasso e as críticas neste início de temporada.