Bivar se posiciona sobre ceder jogadores para contratar Gatito; Sport quem mais um goleiro para fomentar concorrência por vaga

O Sport ainda segue no trabalho de montar a equipe que enfrentará a jornada do Leão no Brasileirão 2021. Uma das projeções do clube, é fomentar a disputa de posição no gol, contudo, o clube se movimenta em busca de mais um goleiro para se juntar aos três atletas da meta Rubro-Negra.









A procura por um goleiro gerou especulações que apontam interesse do Sport em Gatito Fernández, do Botafogo. As notícias vincularam uma possível troca de jogadores do elenco do Leão, para a aquisição do goleiro, fato que o presidente Milton Bivar comentou: “Estamos buscando mais um para somar. Negociar saída de jeito algum.” Nos últimos dias, o nome de Danilo Fernandes, do Internacional, também apareceu como opção. No entanto, assim como negou ceder atletas, Bivar afirmou que não há negociações tanto com Gatito, quanto com Danilo. A informação é do Globoesporte.com.

Bivar disse que o Sport não vai ceder jogadores para contratar mais um goleiro – Foto: Anderson Stevens (Sport Club do Recife)



Desde que Magrão saiu da meta do Sport para a aposentadoria, em 2019, o Leão não firmou um goleiro titular. Em 2020, a posição teve o constante revezamento entre Luan Polli e Maílson. Na atual temporada, a disputa ganhou a concorrência de Carlos Eduardo, já que o terceiro goleiro foi escalado em cinco partidas. Machucado, Carlos Eduardo está afastado. Uma ideia de como a titularidade está vaga, é o fato de que nos 14 jogos de 2021, os três goleiros dividiram a titularidade.

A indefinição e a luta pela titularidade devem permanecer por mais um tempo, já que o Sport ainda aguarda um novo treinador, que escolherá o dono da vaga. Na disputa, no momento, seguem Maílson e Luan Polli. Carlos Eduardo, que tem contrato até julho, está com retorno previsto justamente por esse período, entre junho e julho. Importante lembrar que o Sport, em caso de não recuperação do camisa 92, terá que estender o vínculo do goleiro por determinação da lei.