Blau Farmacêutica oferta empregos em Cotia; veja cargos

A Blau Farmacêutica oferta empregos no município de Cotia, em São Paulo. São várias oportunidades abertas para o cargo de Analista de Controle de Qualidade. Confira, a seguir, mais informações e orientações importantes para o Processo Seletivo!

Blau Farmacêutica oferta empregos em Cotia

A Blau Farmacêutica está divulgando empregos concentrados na função de Analista de Controle de Qualidade. Ao todo, há 4 novas oportunidades disponíveis em Cotia, município de São Paulo. A corporação não forneceu informações sobre os salários, mas divulgou alguns benefícios que os futuros profissionais receberão. Dentre eles, estão:

Previdência privada;

Restaurante interno;

Auxílio farmácia;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Cesta básica;

Vale transporte;

Participação nos lucros.

Para concorrer às vagas ofertadas, a corporação deseja que seus candidatos respeitem os seguintes requisitos:

Ensino superior completo: Química, Farmácia, Engenharia Química, Biotecnologia, Biomedicina ou Biologia;

Experiência com análises físicas/químicas;

Conselho de classe atualizado;

Disponibilidade de horário: escala de turnos.

Quando garantirem a oportunidade de Analista de Controle de Qualidade, os contratados irão desenvolver procedimentos, realizar métodos analíticos, preparar soluções, analisar as peças e materiais, gerenciar os produtos, controlar o estoque de produtos, entre outras tarefas.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades disponíveis no cargo de Analista de Controle de Qualidade, precisam acessar a página de inscrição e enviar seus currículos para a fase de triagem. As inscrições encerram quando os cargos estiverem preenchidos.

A Blau Farmacêutica oferta empregos e é uma corporação que oferece serviços e produtos dentro do segmento de Farmácia. Sua história começou no ano de 1987 e, nos dias atuais, é uma das empresas líderes dentro do ramo Hospitalar na América Latina.

Saiba mais sobre as vagas de empregos diárias aqui, no Notícias Concursos!