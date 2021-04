Blue Origin, rival da SpaceX, fará foguete nuclear para os EUA

A Agência de Pesquisa e Projetos Avançados de Defesa dos Estados Unidos, a DARPA, anunciou nesta segunda-feira (12) a escolha de duas empresas para construir um novo foguete nuclear para uso em missões espaciais.

As selecionadas são a Lockheed Martin, parceira de longa data em fornecimento de equipamentos para uso militar, e a Blue Origin, empresa de exploração espacial fundada por Jeff Bezos e principal rival da SpaceX de Elon Musk. Além delas, a General Atomics cuidará de uma das etapas dos testes iniciais.

A ideia envolve a construção de uma nave espacial com um foguete que opera a partir de propulsão termonuclear — ou seja, que gera calor a partir fusão ou fissão nuclear e usa essa energia para aquecer o combustível líquido, aumentando a eficiência do sistema. O projeto é chamado de Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, ou DRACO.

Retorno ousado

Essa tecnologia era pensava ainda na década de 1970, mas foi deixada de lado pelos Estados Unidos por questões orçamentárias. Como os materiais e métodos de fabricação estão mais em conta, esse formato de queima de combustível voltou a ser viável na indústria.

A primeira meta do projeto DRACO é fazer lançamentos de módulos em órbita terrestre até 2025, além de testar a capacidade de realização de manobras entre a Terra e a Lua. Só que o objetivo é bem mais ousado: construir naves capazes de missões tripuladas para Marte.