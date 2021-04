Boato por troca de Rodrigo Lindoso surge no Inter e redes sociais entram em polvorosa; volante pode deixar o clube em 2021

O elenco do Internacional para 2021 vai tomando forma. O meia-atacante Carlos Palacios é o único reforço anunciado até o momento, mas o Colorado também observa atletas para o sistema defensivo. Em contrapartida, ainda há alguns nomes que devem deixar o Beira-Rio durante a janela de transferências, principalmente por conta do aspecto financeiro.

Nesta quarta-feira (07), o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, do Ceará, foi alvo de uma especulação nas redes sociais: o boato dava conta de que o ala seria envolvido em uma troca no mercado de transferências com o Internacional. Em troca da ida de Bruno ao Sul do Brasil, o clube nordestino receberia o volante colorado Rodrigo Lindoso.

Porém, segundo a informação dos jornalistas Yngrid Matsunobu e Gabriel Lemos o boato que foi ventilado na web não procede. “Apuramos com o staff do jogador do Vovô que informou que: por enquanto é um boato e ainda não foi procurado”, mencionou Yngrid em seu Twitter.

Foto: Robson Mafra/AGIF



Atualmente com 31 anos, Lindoso está avaliado em 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 12,6 milhões na atual cotação) de acordo com o portal Transfermarkt. No Clube do Povo, o jogador está desde 2018, quando veio do Botafogo. Porém, a paciência da torcida com o volante já não é a mesma de outros tempos.

Na última temporada, o meio-campista disputou 53 partidas e não balançou as redes adversárias. Em 2021, já foram três participações e também ainda não marcou. Atualmente, o contrato com o Inter possui duração somente até dezembro de 2021.