Bobadilla agradece apoio de torcedores do Flu e manda recado para seus pais

O atacante Raúl Bobadilla começou com o pé direito a sua trajetória no Tricolor. Ele aos poucos vem caindo nas graças da torcida do Fluminense. O jogador marcou um dos gols do time na goleada de 4 a 1 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

O jogador então resolveu agradecer o apoio dos torcedores do Fluminense: “Quero agradecer os torcedores do Fluminense pela boa vibração e pelo apoio”.

Mesmo com a empolgação no Flu, o jogador revelou que está passando por um drama familiar. Ele apontou que seus pais estão sofrendo com o novo coronavírus. O jogador deu a entender que seu pai foi infectado pelo vírus. Mas otimismo não falta ao jogador do Tricolor carioca.

Na postagem Bobadilla disse: “Após a vitória faço uma dedicação especial ao meu papai, que está passando por um momento não muito bom. Muita força velho querido e para minha velha querida que por culpa desse maldito vírus está atravessando um momento complicado. Mas vão sair dessa pois são guerreiros.

Com Bobadilla na lista de relacionados, o Fluminense enfrenta o Independiente Santa Fe nesta quarta-feira, às 21h(de Brasília). O duelo é válido pela segunda rodada da Copa Libertadores. O Tricolor estreou empatando em 1 a 1 com o River Plate.