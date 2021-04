Boca Juniors 2×0 Santos: veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Boca Juniors e Santos se reencontram após pouco mais de três meses, quando o Peixe levou a melhor nas semifinais da Libertadores de 2020. Hoje, a equipe brasileira começou o jogo pressionando os Xeneizes no campo de ataque. Aos 14, porém, o Boca finalizou pela primeira vez: Villa chutou para uma defesa tranquila de João Paulo.

Aos 18 minutos, os jogadores do Santos reclamaram de um pênalti. Marcos Leonardo caiu em disputa dentro da área com Lisandro López. Apesar das reclamações, o árbitro não marcou nada no lance. Aos 21, Almendra pegou sobra dentro da área e finalizou de primeira, sobre o gol de João Paulo.

O Santos tentaria mais uma jogada aos 35. Marcos Leonardo conduziu a bola pela direita e deixou com Pará, que cruzou. A bola desviou na marcação e sobrou nas mãos do goleiro Rossi. Aos 42, Pavón fez boa jogada dentro da área e chutou para uma boa defesa de João Paulo.

No início da segunda etapa, os Xeneizes abriram o placar logo aos três minutos. Após uma cobrança de escanteio de Pavón pela esquerda, a bola foi desviada na primeira trave. Em posição legal, Tévez finalizou a bola para as redes. Marcos Leonardo dava condição para o camisa 10 marcar.

Aos 18 minutos, Gabriel Pirani arriscou um chute da meia-esquerda. A bola explodiu em cima da marcação do Boca. Pouco depois, Marinho finalizou da meia-direita sobre o gol de Rossi. Aos 22, Tévez fez um bom passe na frente para Villa, que tocou na saída de João Paulo para marcar o segundo.

Boca Juniors 2×0 Santos: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Boca Juniors 43% x 57% Santos

Finalizações: Boca Juniors 11 x 6 Santos

Finalizações no alvo: Boca Juniors 5 x 1 Santos

Escanteios: Boca Juniors 3 x 6 Santos

Impedimentos: Boca Juniors 4 x 3 Santos

Faltas: Boca Juniors 19 x 19 Santos

Cartões amarelos: Boca Juniors 3 x 4 Santos

Passes: Boca Juniors 329 (84% de precisão) x 423 (86% de precisão) Santos

Desarmes: Boca Juniors 20 x 15 Santos