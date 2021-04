Boca Juniors x Santos: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ONLINE da partida da Libertadores | Futebol AO VIVO

Pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores, Boca Juniors e Santos se enfrentam nesta terça-feira (27), em La Bombonera, às 21h30 (horário de Brasília). Enquanto os Xeneizes buscam a segunda vitória, o Peixe tem como objetivo se reabilitar após uma estreia com derrota. Você poderá acompanhar o minuto a minuto aqui, no Bolavip Brasil.

Boca Juniors e Santos se enfrentando na última edição da Libertadores (Foto: Getty Images)



Quem estará no comando do Santos nesta noite é Marcelo Fernandes, após o técnico argentino Ariel Holan ter pedido demissão nesta segunda-feira (26). Lesionados, estão fora Jobson, Raniel, Sánchez e Sandry. A equipe deve ter um trio de ataque formado por Marinho, Marcos Leonardo e uma dúvida na esquerda, entre Lucas Braga e Ângelo.

Do lado do Boca, Miguel Ángel Russo reencontra o Peixe após ter sido eliminado nas semifinais da última Libertadores. A grande aposta da equipe é o trio de frente, formado por Soldano, Villa e Tévez.

Boca Juniors x Santos: assista ao tempo real da partida da Libertadores

