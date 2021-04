‘Boca voltou a ser Boca e exorcizou no Santos demônios da última eliminação’, diz jornal argentino

Após a partida, o jornal argentino “Olé”, em coluna assinada pelo jornalista Sergio Maffei, rasgou elogios ao Boca, que lidera o grupo com 6 pontos em dois jogos.

