Bochecha se aproxima do Coritiba e Morínigo pode mudar esquema com novo reforço; 4-3-3 pode entrar em prática

Depois de mais de um mês de restrições, o Campeonato Paranaense poderá ter o seu ritmo normal retomado, já que a Prefeitura da cidade de Curitiba voltará a liberar os jogos de futebol nos estádio da capital. O vereador Pier Petruzziello (PTB) publicou em seu Twitter na manhã dessa quarta-feira (14) a notícia que anima a torcida do Coritiba.

Enquanto aguarda as partidas que serão remarcadas pelo torneio estadual, o Coxa vai fazendo movimentações dentro do mercado da bola. E um novo jogador poderá chegar no Alto da Glória, já que o clube fez uma nova proposta ao Juventude pela contratação do volante Gustavo Bochecha.

Para contratar o meio-campista de 24 anos, o Coritiba ofereceu um valor ao clube gaúcho, e dessa forma a negociação deve andar. Anteriormente, o Coxa gostaria de contar com o atleta pagando apenas os salários do jogador. Com a chegada de Bochecha, é possível que a formação da equipe possa mudar.

Segundo Felipe Bueno, da Rede Coxa, o esquema do técnico Gustavo Morínigo pode passar a ter três volantes, com Bochecha, que atua como homem mais avançado, pode ser o atleta que fará a ligação entre defesa e ataque com mais qualidade. Sendo assim, Val e Willian Farias poderiam ficar na contenção.

Portanto, é possível projetar um time no 4-3-3 com a seguinte escalação: Wilson; Igor, Wellington, Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Val e Gustavo Bochecha; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão.