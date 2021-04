Boehringer Ingelheim abre matrículas para programa de estágio

A Boehringer Ingelheim, companhia farmacêutica de origem alemã, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio 2021, que visa recrutar estudantes que abracem responsabilidades, tenham a mente aberta para aprender, estejam sempre de olho nas transformações e inovações do mercado e, claro, tenham espírito vencedor.

As vagas são para atuação nas unidades localizadas no estado de São Paulo, nas cidades de Itapecerica da Serra, Paulínia e São Paulo. Há chances para diferentes áreas, dentre elas Financeiro, Produção, Qualidade, Compras, Manutenção e Administrativo. Para concorrer, é importante estar matriculado em uma instituição de ensino superior, com graduação prevista até 2023.

Além disso, os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais, familiaridade com Pacote Office e conhecimento em inglês (nível básico a intermediário).

Com duração de, no máximo, dois anos, o programa visa fomentar o desenvolvimento dos estagiários, com foco e competências técnicas e comportamentais. Esta é uma boa oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e atuar em uma multinacional.

Isso porque, há mais de 130 anos no mercado, a empresa atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de novos medicamentos com alto valor terapêutico para a saúde humana e animal. A Boehringer Ingelheim figura entre as Top Employer Brasil há 5 anos consecutivos, tendo ganhado em 2021, também, pela primeira vez, a certificação LATAM e a Global!

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas pelo site da Companhia de Estágios até o próximo dia 14 de maio. Clique aqui para participar do processo seletivo.

A seleção compreende cinco etapas, sendo: inscrição, avaliação online da Companhia de Estágio, painel e entrevistas online com o gestor da área de atuação e, por fim, admissão e entrega dos documentos. Os contratados deverão iniciar suas atividades em agosto de 2021.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como assistência médica e odontológica, vale refeição, refeitório (fábricas), vale alimentação, vale transporte, estacionamento ou ônibus fretado, funcional card, desconto em medicamentos da Boehringer Ingelheim Saúde Animal, licença maternidade e paternidade, Gympass e vale Natal, entre outros.