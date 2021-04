Bola de Prata feminino tem o predomínio de Corinthians e Palmeiras após 4 rodadas

Líder e vice-líder do Brasileirão, Corinthians e Palmeiras vêm dominando a seleção do prêmio ESPN Bola de Prata feminino Sportingbet 2021. Único time 100% na competição, o atual campeão Corinthians goleou o Internacional por 4 a 0 em Porto Alegre na última rodada e tem cinco representantes na seleção do campeonato.

Além do técnico Arthur Elias, conta com a lateral direita Paulinha, a volante Grazi, a meia Gabi Zanotti e a atacante Jheniffer, artilheira da competição e atual Bola de Ouro.

O Palmeiras, que tem o melhor ataque da competição, com 13 gols, vem também de goleada por 4 a 0 fora de casa sobre o Botafogo, e tem agora quatro jogadoras no time ideal do Brasileirão: a zagueira Tainara, a lateral esquerda Camilinha, a volante Katrine e a meia Bia Zaneratto, que tem 3 gols e 3 assistências na competição e está na cola de Jheniffer na briga pela Bola de Ouro.

Ao final dessa 4ª rodada, a seleção do Bola de Prata contou com duas novidades na seleção, além da entrada da volante Katrine: a goleira Raíssa, do Grêmio, no lugar de Luciana (Ferroviária), e a zagueira Yasmin, da Ferroviária, que pegou a vaga de Isa Haas (Inter).

A seleção do Bola de Prata Feminino após a 4ª rodada ficou assim: Raíssa (Grêmio), Paulinha (Corinthians), Tainara (Palmeiras), Yasmin (Ferroviária) e Camilinha (Palmeiras); Grazi (Corinthians), Katrine (Palmeiras), Fabi Simões (Internacional) e Gabi Zanotti (Corinthians); Jhenifer (Corinthians) e Bia Zaneratto (Palmeiras). Técnico Arthur Elias (Corinthians).