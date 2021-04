Bolívar vence Junior Barranquilla e abre vantagem na terceira fase da Libertadores

O Bolívar saiu na frente do Atlético Junior na terceira fase da Conmebol Libertadores. Nesta quinta-feira (9), as duas equipes se enfrentaram no Estádio Hernando Siles, em La Paz, e os bolivianos venceram pelo placar de 2 a 1.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O primeiro tempo da partida começou bastante agitado. Logo aos quatro minutos, Ramos marcou para o Bolívar e deixou os mandantes em vantagem.

Porém, aos 10, Pajoy deu a assistência para Mera balançar as redes e empatar para os colombianos.

Insatisfeito com a igualdade, o Bolívar foi para cima do adversário e voltou a passar à frente aos três minutos do segundo tempo, com Bejarano.

A equipe seguiu com a postura ofensiva no decorrer da etapa final e tentou ampliar o resultado, mas o placar não foi mais alterado e os bolivianos confirmaram a vantagem de um gol para o jogo de volta.