Bolsa do Povo 2021: Governo anuncia auxílio de R$ 500

O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou no último dia 07 um novo auxílio estadual, o Bolsa Povo. O programa consiste na junção de todos os benefícios sociais já existentes, com um aumento no valor distribuído e com ampliação de alcance.

Foi disponibilizado para o auxílio R$ 1 bilhão, a fim de atingir mais de 500 mil paulistas, de maneira direta ou indireta, com parcelas no valor de R$ 500. Sobre isso, o governador Doria, diz.

“O Bolsa do Povo é o maior programa social da história de São Paulo. Ao lado do enfrentamento da pandemia, da preservação da vida, da obediência à ciência, estamos também acompanhando o crescimento acelerado da pobreza, da vulnerabilidade, em São Paulo e no Brasil”, ressaltou.

No entanto, o projeto de lei que estabelece o auxílio Bolsa Povo ainda precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para entrar em vigor. Conforme diz o texto do PL, o novo auxílio irá substituir programas sociais estaduais como o Bolsa Trabalho, Bolsa Renda Cidadã, Bolsa Aluguel Social, Bolsa Talento Esportivo, Bolsa Auxílio Via Rápida, Ação Jovem e contratação de mães e pais nas escolas, além de promover novas contratações de agentes na Saúde.

Bolsa Povo deve começar no final de maio

Segundo o governador do estado, a expectativa é que o projeto de lei seja aprovado em até 45 dias, para que o programa seja liberado entre os meses maio e junho. “Estamos convencidos de que a Assembleia Legislativa cumprirá seu dever e obrigação de aprovar um programa dessa natureza para beneficiar a população do estado de São Paulo”, disse Doria.

Informações concedidas pela assessoria do governo de São Paulo, indicam que um dos carros-chefes do Bolsa Povo será a contratação de ao menos 20 mil pais de alunos das escolas de rede pública. Esses novos funcionários, teriam até quatro horas diárias, com uma remuneração de R$ 500 mensais, além de cursos para capacitação.

Os pais contratadores seriam incluídos ao corpo de funcionários da rede pública do ensino estadual. O objetivo dessa iniciativa, é proporcionar trabalho e remuneração, envolvendo a comunidade na administração e manutenção das escolas do estado.

Outra novidade, será o reajuste de dois benefícios estaduais que já estão em vigência. O auxílio do Ação Jovem, destinado para estudantes de 15 a 24 para continuarem com os estudos e o Renda Cidadã, que terão um aumento de R$ 80 para R$ 100.