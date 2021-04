Bolsa Família: Esposa de empresário ganhou R$ 19 mil “pras roupinhas dela”

Esposa de um empresário, Rita de Andrade Silva, ganhou nada mais do que R$ 23,5 mil em benefícios sociais do governo, entre eles o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Os dados fazem parte de reportagem divulgada pelo Portal Metrópoles.

“Dados do Portal da Transparência indicam que ela recebeu, desde 2013, cerca de R$ 19,3 mil de Bolsa Família – até R$ 259 mensais. Já em relação ao auxílio emergencial – que não foi analisado pela CGU –, foram pagas nove parcelas à mulher, em um total de R$ 4,2 mil”, indica a reportagem.

O que chama atenção é Geraldo Virgolino da Silva, marido de Rita, possui empresa com contrato milionário com a Prefeitura de Coremas, a 402 km de João Pessoa, na Paraíba. Para se ter uma ideia, a empresa na qual é dono, a Obraplan Empresa de Limpeza e Conservação Urbana Ltda, recebeu R$ 5,687 milhões do Executivo Municipal. O valor foi pago em contrato entre dezembro de 2016 e outubro de 2019.

De acordo com o portal Metrópoles, a descoberta é fruto de uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União. Neste levantamento os nomes dos investigados, como Rita, não foram divulgados, mas o Metrópoles levantou também a confirmação com a junta comercial, de documentos pessoais e com a própria família.

Bolsa Família: o que disse o empresário marido de Rita?

Geraldo Virgolino da Silva explicou ao Metrópoles que a esposa solicitou o Bolsa Família antes da abertura da empresa, em 2016. Por outro lado, de acordo com dados levantados o faturamento da empresa seria médio da empresa R$167,2 mil.

Ele ainda pontuou que a esposa, que é dona de casa, precisa do dinheiro pagar contas e comprar as “roupinhas” dela.

Quanto com o contrato com a prefeitura de Coremas, ele alegou que o faturamento final não é de R$ 5 milhões. Á reportagem ele alegou que o valor ainda é utilizado para “pagar funcionários, alugar caminhões e reabastecer o combustível”

“Se a CGU disse que a minha empresa ganhou R$ 5 milhões, isso não quer dizer que R$ 5 milhões são meus”, explicou dizendo que fica com R$ 8 mil a R$ 10 mil.

Veja aqui as regras para receber o Bolsa Família.

Prefeitura diz que incoerências são da gestão anterior

A Prefeitura de Coremas esclareceu que trabalho da Controladoria-Geral da União encontrou irregularidades na gestão anterior.

“Existiam alguns casos esporádicos que a gente não tinha conhecimento. Mas, hoje, não tem mais nenhum problema desse tipo. A CGU veio aqui e na mesma hora o problema foi resolvido”, pontuou o chefe de gabinete da prefeitura da cidade, Edilson Pereira.