Bolsa Família: suspensão é prorrogada por 180 dias

Revisões cadastrais são adiadas

No início deste o ano o governo, por meio do Ministério da Cidadania, decidiu adiar por mais 90 dias a necessidade de revisões cadastrais do Cadastro Único. Depois deste período a medida foi prorrogada novamente. E agora foi feita a terceira prorrogação com um prazo maior – 6 meses.

“A medida tem o objetivo de contribuir com as ações de isolamento social difundidas pelo Ministério da Saúde e adotadas por estados e municípios, a fim de impedir o alastramento do vírus entre os usuários e trabalhadores municipais da assistência social e das demais políticas que integram a rede de gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único”, afirma a secretária nacional de Renda de Cidadania (Senarc), Fabiana Rodopoulos.

O bloqueio do Bolsa Família também não será realizado para famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades do programa.

Vejo outros procedimentos suspensos:

Averiguação cadastral

Revisão cadastral

Aplicação das ações de bloqueio

Suspensão

Cancelamento de benefício

Cadastro Único e Bolsa Família

O Cadastro Único é a porta de entrada para vários Programas Sociais do Governo Federal, além dos já mencionados há também Tarifa Social de Energia Elétrica e Programa Minha Casa Minha Vida . O programa também funciona como um mapa para o governo identificar as necessidades da população.

Para ter acesso ao Cadastro Único, alguns critérios são obrigatórios como:

Ter renda familiar de até meio salário-mínimo por mês (hoje atuais 522,50);

A renda familiar significa o valor total com a soma de todos os salários, dividido pelo número de pessoas. Também chamada de renda per capita;

A soma total dos salários dos membros da família não pode ultrapassar três salários mínimos (hoje atuais R$ 3.135);

Pessoas em situação de rua também devem realizar o cadastro;

Veja aqui como fazer seu cadastro no Bolsa Família.

Quem tem direito ao BPC 2021?

O BPC é um benefício pago pela Previdência Social, por meio da Lei nº 8.742/93. Ele foi criado para garantir renda para que se encontre em situação de vulnerabilidade, seja pela idade ou deficiência que impeça a pessoa de trabalhar.

Os perfis que devem receber o benefício são:

Idosos a partir de 65 anos

Pessoas com deficiência

Trabalhadores portuários avulsos

O BPC 2021 será pago para estas pessoas desde que elas comprovem que possuem renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, hoje atuais R$ 275 mensais.

(Renda per capita = soma de todos os salários da casa dividido pelo número de pessoas residentes).

As informações sobre os benefícios também estão disponíveis nos sites abaixo:

BPC idoso: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-beneficio-assistencial-ao-idoso

BPC pessoa com deficiência: https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/beneficios-assistenciais/beneficio-assistencial-a-pessoa-com-deficiencia-bpc

BPC Trabalhador Avulso Portuário: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-beneficio-assistencial-ao-trabalhador-portuario-avulso