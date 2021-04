Bolsa Família terá 3 novos valores até julho; veja quanto

Os segurados do programa Bolsa Família devem receber o primeiro pagamento do benefício nesta sexta-feira (16). No entanto, muitos têm dúvidas sobre o valor que irão receber, devido as três alternativas do benefício neste ano. São elas:

R$ 150 – para famílias com um único membro (unipessoal);

R$ 250 – para casais e famílias com dois ou mais membros;

R$ 375 – para famílias em que as mães são provedoras (monoparental).

O questionamento circula sobre o valor médio do benefício. Atualmente, o Bolsa Família atende 14 milhões de famílias com um ticket médio de R$ 190. Vale lembrar, que o inscrito no programa só receberá do auxílio emergencial se o valor for mais vantajoso.

De acordo com o calendário habitual do programa, nesta semana, os beneficiários que têm o NIS terminado em 1 devem receber a primeira parcela do auxílio. Além disso, os segurados do Bolsa Família poderão consultar a lista de aptos a receberem o benefício a partir desta quarta-feira (14).

A consulta pode ser realizada por meio do portal do Ministério da Cidadania, ou pelo site da Caixa Econômica.

Calendário do Bolsa Família