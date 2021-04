Bolsonaro critica lockdown e diz que governo não consegue pagar auxílio maior

Num cenário de mais de 320 mil óbitos já registrado devido a Covid-19, o presidente voltou a afirmar que a fome mataria mais no país que o próprio vírus. “Nós, servidores públicos, temos todo mês recursos depositados na conta, já os autônomos perderam quase tudo. As geladeiras estão vazias, muitas pessoas tiveram seus recursos reduzidos a zero e a fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas. O auxílio emergencial é um alento, mas é pouco, reconheço. Só temos um caminho, deixar a população trabalhar. Se a pobreza continuar avançando não sabemos onde poderemos parar”, completou.

Falta do auxílio teria agravado situação?

A falto do auxílio e o agravamento da fome para o governador do Piauí, Wellington Dias (PT) foi causada pela falta do auxílio emergencial nos primeiros meses do ano e não pelo lockdown, como diz Bolsonaro.

“Claro que a fome chegou. A fome não tira férias. A fome não estava de férias em janeiro, fevereiro e março. As pessoas não só ficaram com fome, como também sem dinheiro para comprar remédios, necessidades básicas”, disse criticando as declarações do presidente.

“Parou também o apoio a micro e pequenos emprendedores, autônomos, artistas, esportistas”, prosseguiu.