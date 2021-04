Bolsonaro não vê “problema nenhum” em ser vacinado; CONFIRA

Neste sábado (03), o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que não considerava “problema nenhum” em ter que se vacinar contra a Covid-19. A declaração foi dada durante conversa com a imprensa, no Palácio da Alvorada.

Porém, depois de um passeio de moto por Brasília, o chefe do Executivo defendeu a imunização deveria ser tratada como prioridade para quem “ainda não contraiu o vírus” – o que não é o caso dele.

A declaração de poderia se vacinar é contrária a outras declarações dadas depois de julho do ano passado, quando o presidente contraiu a Covid-19. Ne época ele declarou que já estava imunizado por já ter tido contato com a doença. A afirmação, porém, vai contra o que indicam especialistas. Na verdade, a falta de imunização cairia no risco de reinfecção e disseminação do vírus.

“Olha, o que eu devo fazer, eu entendo dessa maneira: eu já estou imunizado com o vírus, né? E se acharem que eu devo me vacinar, eu me vacino. Não tem problema nenhum”, disse Bolsonaro

Declarações contra a vacina

A vacinação contra Covid-19 é um tema polêmico quando se trata de declarações vindas do Palácio do Planalto. Bolsonaro foi crítico da Coronavac e criticou várias vezes o seu desenvolvimento.

Sem comprovar nada cientificamente, ele chegou a afirmar que a vacina poderia causar anomalias e ironizou o fato da parceria com laboratório chinês.

Outra declaração de Bolsonaro, que caiu nas graças das redes sociais e chegou a virar meme, foi sobre quem fosse imunizado a vacina da Pfizer poderia virar “jacaré”. A fala foi dada em referência a empresa dos Estados Unidos não se responsabilizar por efeitos colaterais. A prática é comum em outros tipos de vacinação.

Este ano, com o agravamento da pandemia e com Lula elegível, Bolsonaro começou a defender a vacinação em massa. Um dos motivos para isso, de acordo com o G1, foi a queda da popularidade do presidente.

Por outro lado, ele segue criticando governadores prefeitos que decretam medidas de isolamento na tentativa de conter a Covid-19. O mês de março atingiu mais de 300 mil pessoas mortas pela Covid-19 desde o início da pandemia.