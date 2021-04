Bolsonaro volta a dizer que governo não vai pagar Auxílio por muito tempo

O Presidente da Republica, Jair Bolsonaro, retomou a fala na última quarta-feira (31) sobre a nova rodada Auxílio Emergencial. Na companhia de autoridades, em um evento de lançamento, o presidente reafirmou que o governo não conseguirá pagar o benefício por muito tempo.

De acordo com Bolsonaro, os cofres públicos do Governo estão no limite, ou seja, que não suportam mais gastos. No texto da medida que prorrogou o benefício, destaca que o governo federal vai pagar quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375.

No entanto, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, é possível prorrogar essas parcelas. Informações de bastidores do ministério, dizem que já se estuda a possibilidade de manter o pagamento do auxílio por mais dois meses.

Ainda assim, o líder do executivo não parece aprovar a ideia do companheiro. Na ocasião, ele voltou a dizer que a melhor medida para o povo ganhar dinheiro e voltando a trabalhar. Bolsonaro ainda criticou os Prefeitos e aos Governadores do país.

“O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe, na ponta da linha, aos governadores e prefeitos”, disse o presidente. Esta foi a primeira vez que ele faz uma crítica aos governantes.

Auxílio Emergencial

No início do no ano, o governo afirmava que não teria capacidade de custear uma nova rodada de parcelas do auxílio emergencial. Entretanto, mais tarde, a União percebeu a necessidade do país diante o cenário mais crítico da pandemia da Covid-19.

Atualmente, com o benefício prestes a ser liberado, resta somente a lista dos cidadãos que se encaixam nos novos critérios do programa e que foram contemplados.

De acordo com o cronograma já liberado pelo governo, os pagamentos do benefício só irão começar no próximo dia 6 de abril. Neste momento, apenas os cadastrados via site, aplicativo e CadÚnico que irão receber o auxílio. Os inscritos do Bolsa Família devem receber a primeira parcela a partir do dia 16 de abril.

Calendário do novo auxílio emergencial

Nascidos em: Janeiro 1º parcela 06/abr Saque 04/mai 2º parcela 16/mai Saque 08/jun 3º parcela 20/jun Saque 13/jul 4º parcela 23/jul Saque 13/ago Nascidos em: Fevereiro 1º parcela 09/abr Saque 06/mai 2º parcela 19/mai Saque 10/jun 3º parcela 23/jun Saque 15/jul 4º parcela 25/jul Saque 17/ago Nascidos em: Março 1º parcela 11/abr Saque 10/mai 2º parcela 23/mai Saque 15/jun 3º parcela 25/jun Saque 16/jul 4º parcela 28/jul Saque 19/ago Nascidos em: Abril 1º parcela 13/abr Saque 12/mai 2º parcela 26/mai Saque 17/jun 3º parcela 27/jun Saque 20/jul 4º parcela 01/ago Saque 23/ago Nascidos em: Maio 1º parcela 15/abr Saque 14/mai 2º parcela 28/mai Saque 18/jun 3º parcela 30/jun Saque 22/jul 4º parcela 03/ago Saque 25/ago Nascidos em: Junho 1º parcela 18/abr Saque 18/mai 2º parcela 30/mai Saque 22/jun 3º parcela 04/jul Saque 27/jul 4º parcela 05/ago Saque 27/ago Nascidos em: Julho 1º parcela 20/abr Saque 20/mai 2º parcela 02/jun Saque 24/jun 3º parcela 06/jul Saque 29/jul 4º parcela 08/ago Saque 30/ago Nascidos em: Agosto 1º parcela 22/abr Saque 21/mai 2º parcela 06/jun Saque 29/jun 3º parcela 09/jul Saque 30/jul 4º parcela 11/ago Saque 01/set Nascidos em: Setembro 1º parcela 25/abr Saque 25/mai 2º parcela 09/jun Saque 01/jul 3º parcela 11/jul Saque 04/ago 4º parcela 15/ago Saque 03/set Nascidos em: Outubro 1º parcela 27/abr Saque 27/mai 2º parcela 11/jun Saque 02/jul 3º parcela 14/jul Saque 06/ago 4º parcela 18/ago Saque 06/set Nascidos em: Novembro 1º parcela 29/abr Saque 01/jun 2º parcela 13/jun Saque 05/jul 3º parcela 18/jul Saque 10/ago 4º parcela 20/ago Saque 08/set Nascidos em: Dezembro 1º parcela 30/abr Saque 04/jun 2º parcela 16/jun Saque 08/jul 3º parcela 21/jul Saque 12/ago 4º parcela 22/ago Saque 10/set

Pagamento para os inscritos do Bolsa família

Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Calendário do Bolsa Família

Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo: