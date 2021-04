Bolt diz o que Cristiano Ronaldo tem que falta a Messi e elege jovem promissor que mais gosta

Grande fã de futebol, o ex-velocista Usain Bolt, recordista mundial e olímpico dos 100m e 200m, foi questionado sobre o jogador que mais admira: Cristiano Ronaldo, da Juventus, ou Lionel Messi, do Barcelona.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Para mim é uma pergunta difícil por sou torcedor da Argentina, mas também sou fã do Cristiano Ronaldo e do Manchester United. Acho que Cristiano tem algo mais que Messi não tem porque mostrou o seu valor na Itália, na Espanha e também na Premier League. Nesse caso, a minha resposta é Cristiano Ronaldo”, disse o jamaicano em entrevista ao “jornal La Gazzetta dello Sport”.

Bolt também apontou qual a nova estrela que do futebol mundial que mais aprecia. Para o jamaicano, Mabppé, do PSG, pode chegar ao topo dos melhores atletas.

“Há jovens futebolistas muito interessantes. O Mbappé, por exemplo, está evoluindo muito rápido. Mal posso esperar para ver até onde podem chegar estes jovens talentosos”.