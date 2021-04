Bom retrospecto recente em finais pode ser aliado do Flamengo para conquistar a Supercopa; veja raio-x

Impulsionado pela reestruturação financeira dos últimos anos, o Flamengo assumiu um novo papel dentro do futebol brasileiro. Dono de um dos melhores elencos do país, o clube passou a conviver com o favoritismo nas competições e se acostumou a chegar longe na maioria delas. E, quando entrar em campo neste domingo para decidir o título da Supercopa do Brasil com o Palmeiras, o Rubro-Negro colocará à prova um ótimo retrospecto recente em finais.

+ Gabigol no topo: confira os maiores artilheiros do Flamengo no século 21



Afinal, desde a temporada 2018, o Flamengo disputou um total de 10 decisões em mata-mata e foi campeão em oito delas, acumulando um aproveitamento de 80%. Nessas últimas três temporadas, as únicas vezes que o clube chegou à final e não ficou com o título foram no Mundial de Clubes de 2019 e na Taça Rio de 2020.

Curiosamente, em ambos os vices-campeonatos, o Flamengo não foi derrotado no tempo regulamentar da decisão. Contra o Liverpool, em dezembro de 2019, o clube empatou em 0 a 0 no tempo normal e foi derrotado na prorrogação por 1 a 0. Já contra o Fluminense, no segundo turno do Estadual do ano passado, o duelo foi decidido apenas na decisão por pênaltis.

Esse retrospecto prova, inclusive, que a inexperiência em jogos importantes não será um problema para o elenco do Flamengo no domingo. Nomes como Diego Alves, Willian Arão Diego Ribas e Everton Ribeiro estão no clube há mais tempo e estavam presentes nos grupos que disputaram essas 10 últimas finais.

Outros titulares, como Rodrigo Caio, Filipe Luís, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, foram contratados em 2019 e também estão acostumados a defender o Flamengo em duelos decisivos.

O único atleta do time titular atual que não teve a experiência de disputar uma decisão em mata-mata com a camisa rubro-negra é o lateral-direito Isla, que chegou em agosto de 2020. Vale lembrar, porém, que o chileno recentemente se sagrou campeão do Brasileirão, torneio disputado em pontos corridos.

+ Confira o planejamento do Flamengo até a decisão da Supercopa do Brasil

RELEMBRE AS FINAIS DO FLAMENGO DESDE 2018:

1. Taça Guanabara 2018 – Campeão

Flamengo 2 x 0 Boavista

2. Taça Rio 2019 – Campeão

Flamengo 1 (3) x (1) 1 Vasco

3. Campeonato Carioca 2019 – Campeão

Ida: Vasco 0 x 2 Flamengo

Volta: Flamengo 2 x 0 Vasco

4. Libertadores 2019 – Campeão

Flamengo 2 x 1 River Plate

5. Mundial 2019 – Vice-campeão

Liverpool 1 x 0 Flamengo (na prorrogação)

6. Supercopa do Brasil 2020 – Campeão

Flamengo 3 x 0 Athletico-PR

7. Recopa Sul-Americana 2020 – Campeão

Ida: Independiente del Valle 2 x 2 Flamengo

Volta: Flamengo 3 x 0 Independiente del Valle

8. Taça Guanabara 2020 – Campeão

Flamengo 2 x 1 Boavista

9. Taça Rio 2020 – Vice-campeão

Fluminense 1 (3) x (2) 1 Flamengo

10. Campeonato Carioca 2020 – Campeão

Ida: Fluminense 1 x 2 Flamengo

Volta: Flamengo 1 x 0 Fluminense

+ Com dois títulos na mira, Flamengo terá abril decisivo; veja calendário

Em busca de melhorar ainda mais o retrospecto em finais, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, às 11h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil. A decisão será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.