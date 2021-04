BOMBOU! Bastidores de Neymar no PSG, novela Palmeiras-Dudu e ofensas a Hulk em clássico mineiro

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta segunda-feira (12). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Wagner Ribeiro, ex-agente de Neymar no início de sua carreira e atual empresário de Lucas Moura, do Tottenham, acredita que o craque deve continuar no PSG na próxima temporada. Segundo o agente, nenhum outro clube pode bancar o que a equipe francesa hoje oferece.

Em entrevista ao jornal francês “L’Equipe”, Wagner ainda revelou detalhes da primeira conversa do PSG com Neymar, ainda em 2016. O agente disse que chegou a pedir 40 milhões de euros (R$ 270 milhões na cotação atual) por Neymar e que o time francês chegou a oferecer uma parte do valor em forma de rede hoteleira com o nome do Neymar – na qual teria direito a uma porcentagem, um jatinho privado para viajar entre a Europa e o Brasil, e que ainda colocaria o nome de Neymar na Torre Eiffel.

Na ocasião, o jogador preferiu continuar no Barcelona e as conversas não avançaram.

Quem não quer conversa e bateu o pé por Dudu foi o Palmeiras. Segundo apurou o ESPN.com.br, o presidente Maurício Galliote quer 6 milhões de euros (R$ 40 milhões na atual cotação) à vista para vender o jogador ao Al-Duhail, do Catar. Caso o clube não aceite pagar o montante, que está previsto em contrato, o atacante retornará ao Palmeiras em julho. O atleta está emprestado até 30 de junho de 2021 à equipe do Oriente Médio.

Já no clássico mineiro disputado neste domingo (11), entre Cruzeiro e Atlético-MG, o clima esquentou. William Pottker e Hulk foram expulsos no segundo tempo, após o atacante atleticano sofrer um arranhão no peito e revidar com um empurrão.

Nas escadas de acesso ao túnel, os jogadores bateram boca. Hulk olhou para Pottker, mostrou o arranhão e disse: “Palhaço, rapaz!”. Nisso, os atletas passaram a se xingar com vários palavrões.

É possível ouvir Pottker chamar Hulk de “chifrudo” e dizer que ele “transa com a mulher dos outros”. Furioso, o atleticano respondeu: “Você é covarde, rapaz. Vai embora, juvenil. Vai mané, otário. Ô machão, dentro de campo você é homem né? Vai otário, mané”.

Dentro de campo, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança do Estadual.

Veja as principais notícias desta segunda-feira (12):

