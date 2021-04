BOMBOU! Bastidores do Flamengo, Gabigol igual a Neymar na Libertadores e futuro de David Luiz

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta quarta-feira (28). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

O Flamengo anunciou o Mercado Livre como novo patrocinador. A marca da empresa será exibida na parte superior das costas do uniforme. O contrato será assinado até dezembro de 2022 e vai render R$ 30 milhões aos cofres do clube, praticamente o dobro do valor anterior pago pela MRV no mesmo espaço. Depois de três meses de negociação, as partes chegaram a um consenso: R$ 18 milhões a cada ano. Na média, o acerto com o Mercado Livre vai render R$ 1,5 milhão por mês aos cofres do Fla. Com isso, a Amazon saiu da disputa.

Com os dois gols na goleada do time rubro-negro diante do La Calera por 4 a 1 na última terça-feira (27), Gabigol chegou a 15 tentos marcados na Conmebol Libertadores e ultrapassou Neymar exatamente no jogo em que igualou o número de partidas do craque. O camisa 9 do Flamengo chegou a 15 gols em 25 jogos, contra 14 do astro do PSG nas mesmas 25 partidas com a camisa do Santos. No entanto, Neymar ainda participa mais de gols: são sete assistências, contra duas de Gabigol.

No Arsenal, David Luiz tem futuro indefinido e não sabe se terá o vínculo renovado com os Gunners. O defensor tem contrato com o time inglês até o final de junho e, segundo o Evening Standard, possui ofertas em cima da mesa. Um dos destinos do brasileiro pode ser o Benfica. O zagueiro ficou quatro temporados no clube da Luz, de 2006 a 2010, e já demonstrou publicamente o desejo de voltar.

Gabigol, do Flamengo, comemorando gol sobre o Unión La Calera na Conmebol Libertadores 2021

