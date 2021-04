BOMBOU! Flerte de Cristiano Ronaldo e Manchester United, clube francês perto da falência e confrontos da Copa do Brasil

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta sexta-feira (23). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

A começar por Cristiano Ronaldo, que, de acordo com a Gazzetta dello Sport, estaria disposto a baixar seu salário para trocar a Juventus pelo Manchester United. Aos 36 anos, o português tem contrato até junho de 2022 com o time italiano e recebe um salário de 31 milhões de euros por ano, algo em torno de R$ 203 milhões (são R$ 3,9 milhões livres de impostos por semana).

Com problemas financeiros, a Velha Senhora aceita negociar a saída de CR7 por no mínimo 29 milhões de euros (R$ 190 milhões). A negociação ainda pode incluir a troca pelo meio-campista do United, Paul Pogba.

Na França, o Bordeaux está perto de decretar falência. O clube vive situação bastante complicada depois que seus donos disseram que não desejam mais ajudar financeiramente. Os ex-campeões franceses sofrem com perdas de receita, causadas pela pandemia da COVID-19 e, para completar, ainda levaram um ‘calote’ da agência que detém os direitos de mídia, que não realizou os pagamentos referentes ao ano passado.

No futebol nacional, os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos nesta sexta-feira. Os destaques ficaram para Corinthians x Atlético-GO e Fluminense x Red Bull Bragantino, que são duelos de Série A, e o clássico Ceará x Fortaleza. Clique aqui e veja todos os jogos

Ronaldo comemora gol da Juventus MB Media/Getty Images

