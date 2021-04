BOMBOU! Futuro de Neymar, próximo clube de Mbappé e ‘azarão’ da Libertadores

O mundo do esporte teve notícias fortíssimas nesta quinta-feira. E o ESPN.com.br resume o que de mais foi destaque.

Neymar e Kylian Mbappé, os principais destaques da vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League, têm futuro indefinido para a próxima temporada.

O brasileiro, entretanto, estaria muito próximo de selar a extensão de seu vínculo até junho de 2026 e, de acordo com a imprensa europeia, faltaria apenas a oficialização por parte do clube francês.

Assim como o de Neymar, o contrato Mbappé com PSG encerra em junho de 2022, mas diferentemente do craque brasileiro, o francês teria rejeitado propostas do clube e estaria de malas prontas. O destino é o Real Madrid, segundo o canal de televisão Cuatro e a rádio Cadena SER, ambos da Espanha.

Não é novidade que o craque está no radar do clube merengue há alguns anos. A imprensa espanhola informa ainda que o técnico Zidane troca mensagens com o atacante francês e que o comandante pode servir como uma ‘ponte’ para o projeto do time merengue ao jogador.

Se você torce para Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Atlético-MG, Internacional ou Fluminense, cuidado! O seu time pode ter pela frente o ‘azarão’ Always Ready, da Bolívia, na Conmebol Libertadores.

É provável que você nunca tenha ouvido falar nesse time, mas certamente você não vai querer te-lô como adversário. O clube da primeira divisão boliviana joga em um dos estádios mais altos do mundo, chamado Estádio Municipal de El Alto, nos arredores de La Paz, a incríveis 4.090 metros de altitude.

O Always Ready está no pote 4 do sorteio desta sexta-feira, que terá transmissão AO VIVO e EXCLUSIVA do FOX Sports, YouTube da ESPN Brasil e do ESPN.com.br.

