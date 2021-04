BOMBOU! Grupos de Libertadores e Sul-Americana, volta do Paulistão e recado de Zidane a Messi

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta sexta-feira (9). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

A Conmebol realizou hoje, em Luque, no Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores e da Copa Sul-Americana 2021.

Pela Libertadores, o Flamengo não teve tanta sorte, caiu em uma chave complicada e terá pela frente: Vélez Sarsfield, da Argentina, LDU, do Equador, e Unión La Calera, do Chile.

Já o Palmeiras, por coincidência, enfrentará o Defensa y Justicia, seu rival na decisão da Recopa Sul-Americana, e ainda pode encarar o Grêmio, caso o time gaúcho passe pelo Independiente Del Valle na terceira fase preliminar do torneio.

Quem não pode reclamar do sorteio é o São Paulo, que pegou uma chave um tanto mais tranquila e tem tudo para avançar com facilidade, enquanto Atlético-MG, Internacional e Fluminense podem ter confrontos mais complicados. Clique aqui e confira todos os grupos.

Corinthians e Athletico-PR tiveram sorte na Sul-Americana! O Timão enfrentará o pequeno Sport Huancayo, do Peru, e o inexpressivo River Plate, do Paraguai, além de uma equipe ainda a ser definida do Uruguai – Peñarol ou Cerro Largo. Já o Furacão terá pela frente o Megal, do Peru, Alcas, do Equador, e o estreante Metropolitanos, da Venezuela. Já Bahia, Red Bull Bragantino e Ceará terão duelos mais duros na competição. Clique aqui e confira todas as chaves

O Campeonato Paulista está de volta! Após João Doria, governador de São Paulo, anunciar o retorno das atividades no fim de semana, a Federação Paulista apresentou a nova tabela da competição.

O São Paulo terá uma maratona de quatro jogos em sete dias. No sábado (10), a equipe tricolor receberá o São Caetano no Morumbi. Depois, jogará contra Red Bull Bragantino (12), Guarani (14) e Palmeiras (16). O Santos receberá o Botafogo-SP na Vila Belmiro, no sábado. Já o Corinthians irá enfrentar o Guarani na Neo Química Arena, no domingo. Todos os jogos terão que ser disputados após às 20h (de Brasília) para evitar aglomerações.

O El Clásico deste sábado (10), poderá marcar o fim da ‘era’ Messi no Barcelona. O craque não deve continuar no clube para a próxima temporada e tem seu nome ventilado em clubes como Manchester City e PSG. Entretanto, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane surpreendeu ao pedir para o argentino continue nos culés.

”Espero que fique no Barcelona, é muito bom para a liga espanhola. Sabemos o jogador que é, mas todos são muito bons. Vamos tentar controlar suas forças como sempre e tentar ficar com a bola para fazer uma boa partida”, disse o francês em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (9), às vésperas do clássico.

Ao longo da carreira, Messi soma 44 partidas contra o Real Madrid. São 26 gols marcados e 14 assistências concedidas.

