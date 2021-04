BOMBOU! Plano de Neymar pós-futebol, preço para Arrascaeta deixar o Flamengo e bate-boca entre Jesus e Pepe

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta sexta-feira (16). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Aos 29 anos, Neymar já sabe o que vai fazer quando pendurar as chuteiras. O craque vai trocar os gramados para jogar pôquer profissionalmente.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“É verdade que pretendo me tornar profissional. Me sinto muito confortável a jogar pôquer e penso que posso jogar em grandes torneios depois de terminar a minha carreira no futebol. Comecei a jogar durante a Copa do Mundo de 2014 e me apaixonei. Eu jogo pôquer de forma agressiva”, disse o camisa 10 do PSG.

O Flamengo não quer perder Giorgian De Arrascaeta e definiu o valor para o uruguaio deixar o Rubro-Negro. A diretoria vai ouvir propostas no mínimo 20 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões). Menos do que isso, nada feito. A informação foi revelada nesta sexta-feira (16) pelo jornalista Bruno Andrade em seu blog no portal UOL.

Em Portugal, Pepe desabafou sobre as críticas de Jorge Jesus à arbitragem. O treinador reclamou sobre uma dura entrada de Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, em cima de Weigl na goleada por 5 a 0 do Benfica, lance que resultou no cartão vermelho direto ao atleta. O zagueiro do Porto, por sua vez, não ficou calado e rebateu Jesus.

”Ver um treinador falar daquela maneira… senti-me envergonhado por um treinador falar daquela maneira…Porque é que ele não falou quando os jogadores dele pisaram o Corona? E o próprio treinador que fala de agressividade vem agora falar do Eustáquio… um lance em que tentou jogar a bola, infelizmente atingiu o jogador do Benfica. Nós, jogadores, não temos maldade, não queremos lesionar outro companheiro de profissão. Acho que foram declarações lamentáveis de uma pessoa que sabe e percebe de futebol e depois tem este tipo de comentários”, disse Pepe em entrevista ao jornal Novo.

Neymar durante jogo entre PSG e Bayern, pela Champions League EFE

Veja as principais notícias desta sexta-feira (16):

Neymar surpreende e revela o que quer fazer após pendurar as chuteiras: ‘Me sinto confortável’

Postagem sobre Mbappé de herói do City na Champions causa polêmica e gera até demissão

CBF inclui clubes da Libertadores e divide potes para sorteio da Copa do Brasil. veja quem seu time pode pegar

Flamengo põe preço mínimo para ouvir propostas por Arrascaeta, revela site; veja o valor

Pepe detona Jorge Jesus: ‘Senti-me envergonhado por um treinador falar daquela maneira’

Real Madrid: jornal diz como Vinicius Jr. pode sofrer injustiça enorme no clube em reta final da temporada

Palmeiras x São Paulo: veja as prováveis escalações para o primeiro Choque-Rei da temporada

Palmeiras aumenta proposta por Castellanos para R$ 22,5 milhões; New York City ainda tenta renovação