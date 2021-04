BOMBOU! Santos atrás de técnico, Coutinho ‘vira-casaca’ e os melhores jogadores sub-21 do mundo

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta sexta-feira (30). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

O Santos segue em busca de um substituto para Ariel Holan. O Peixe teria sondado Guto Ferreira, do Ceará e Fernando Diniz, sem clube desde que deixou o São Paulo, mas não avançou nas tratativas. Por outro lado, o nome de Lisca, atual treinador do América-MG, é visto com bons olhos pelos atletas, principalmente por Marinho, um dos líderes do plantel. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Philippe Coutinho pode deixar o Barcelona por R$ 260 milhões, segundo o jornal The Sun. O meia estaria próximo de vestir a camisa do Everton e retornaria à Premier League quatro anos depois de sua saída do Liverpool. O brasileiro atuava pelos Reds quando foi contratado pelo Barça por R$ 160 milhões de euros, mais de meio bilhão de reais.

Pelo terceiro ano consecutivo, a ESPN elegeu os 39 melhores jovens craques do futebol com 21 anos ou menos. Vinicius Jr, do Real Madrid, aparece em 9º lugar na lista, que ainda conta com o seu companheiro de clube e também brasileiro Rodrygo. Em primeiro lugar está Erling Haaland, do Borussia Dortmund. O jogador mais cobiçado do futebol mundial tem valor de mercado estimado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). Clique aqui e confira a relação completa

Philippe Coutinho, meia do Barcelona Getty Images

Veja as principais notícias desta sexta-feira (30):

