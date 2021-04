BOMBOU! Thiago Neves detona Ceni, Superliga implode sem ingleses e TUDO da Libertadores

O mundo do esporte tem notícias bombásticas nesta terça-feira (20). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

Atualmente no Sport, o meia Thiago Neves estava no elenco do Cruzeiro rebaixado à Série B na temporada 2019. E segundo o jogador, a relação com o técnico Rogério Ceni, atualmente no Flamengo, não foi nada boa e ele fez questão de relembrar um episódio protagonizado pelo treinador que o deixou bastante chateado.

Já na recém-criada Superliga, todos os clubes ingleses que disputariam a nova competição anunciaram a sua saída do campeonato nesta terça. Foram eles: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Manchester United.

Rogério Ceni em partida do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Veja as principais notícias desta terça-feira (20):

Cruzeiro: Thiago Neves detona Ceni e revela bastidores de treta feia do treinador que fez estrela chorar: ‘Chegou dando porrada em todo mundo’

Reviravolta: Chelsea vai deixar a Superliga, e ingleses dizem que Manchester City é o próximo

Manchester City se junta ao Chelsea e anuncia saída da Superliga

Guardiola faz forte desabafo, cobra explicação de cartolas e sai em defesa time ‘esquecido’ na Superliga: ‘Tem quatro Champions’

PSG na Superliga? Presidente emite comunicado e revela posição do clube após gigantes criarem competição

Flamengo e mais dois gigantes sul-americanos conversaram com Superliga, diz site

A surpreendente declaração do presidente do Real Madrid ao ser questionado sobre Lionel Messi e Barcelona

Por que Tottenham demitiu Mourinho um dia após o anúncio da Superliga

Flamengo, Palmeiras, Santos e Fluminense AO VIVO: as transmissões da Libertadores no FOX Sports