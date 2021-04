Boneca Russa: 2ª temporada terá Sharlto Copley no elenco

O ator Sharlto Copley foi anunciado recentemente como o mais novo membro do elenco da 2ª temporada de Boneca Russa (Russian Doll, no original), da Netflix. Dessa forma, ele se junta a Annie Murphy e Carolyn Michelle Smith no time de novidades da série, que ainda não tem data de retorno confirmada pelo streaming.

Exciting #RussianDoll News! Sharlto Copley joins previously announced new addition Annie Murphy in Season 2! pic.twitter.com/H9wSWjLoMi — Netflix Queue (@netflixqueue) April 12, 2021

Por enquanto, as informações sobre os novos episódios são escassas. Mas, ao que tudo indica, as filmagens da 2ª temporada já foram iniciadas e a produção pode estrear ainda em 2021. Detalhes sobre os personagens de Copley, Murphy e Smith também não foram divulgados ainda.

A 1ª temporada de Boneca Russa foi indicada a treze Emmys, vencendo apenas três na categoria de Melhor Fotografia, Melhor Design de Produção e Melhor Figurino Contemporâneo. Natasha Lyonne, intérprete da protagonista Nadia Vulvokov, também recebeu indicações ao Globo de Ouro.

Boneca Russa 2ª temporada: saiba mais sobre a participação de Sharlto Copley

A trama de Boneca Russa apresenta um loop temporal enfrentado por Nadia durante uma festa em Nova York, que sempre terminava com sua morte. O elenco ainda contou com as participações de Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Brendan Sexton III, Rebecca Henderson, Jeremy Bobb, Ritesh Rajan e Jocelyn Bioh.

Em cena no filme Elysium, dirigido por Neill Blomkamp. (Reprodução)Fonte: Sony Pictures

Com a chegada de Sharlto Copley, bastante conhecido por papéis desafiadores, a expectativa é de que grandes emoções sejam exibidas ao longo da 2ª temporada da série. Entre os principais trabalhos do ator estão os filmes Distrito 9, de 2009, e Elysium, de 2013, além de uma participação especial no remake de Oldboy, também de 2013.

Na televisão, ele protagonizou a série Powers ao longo de duas temporadas, para a Sony Pictures Television.